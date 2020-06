Spaanse justitie mildert aanklacht tegen Catalaans politiehoofd ttr

08 juni 2020

18u01

Bron: belga 0 Het Spaans openbaar ministerie heeft vandaag tegenover het vroegere Catalaanse politiehoofd Josep Lluis Trapero de aanklacht van "rebellie" door "opruiing" vervangen. Trapero en anderen staan in Madrid terecht in verband met hun veronderstelde rol in de poging tot afscheiding van Catalonië in 2017.

Het proces hernam vandaag, na opschorting vanwege de coronacrisis. Procureur Miguel Angel Carballo zei dat de aanklacht niet langer "rebellie" is, maar wel "opruiing". Dit geldt voor Trapero, ander politiehoofd Pere Soler en topambtenaar Cèsar Puig op het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de gewijzigde aanklacht verandert de strafeis van elf naar tien jaar cel.

Volgens de procureur is bij het niet bewezen zijn van "opruiing" ook nog "ongehoorzaamheid" mogelijk. Hierop staat een boete van 60.000 euro. Er is ook een vierde aangeklaagde. Politie-officier Teresa Laplana was van in het begin al aangeklaagd voor opruiing. Er is vier jaar cel gevorderd bij bewijs. Bij herkwalificatie riskeert ze 30.000 euro.



De beslissing van het parket is een gevolg van de veroordeling in oktober van negen separatistische leiders voor hun rol in de afscheidingspoging van 2017. Het Hooggerechtshof schoof toen de optie van "rebellie" opzij voor "opruiing" waarop een minder zware straf staat. De separatisten kregen toen straffen tot dertien jaar cel, wat tot soms gewelddadig protest in de regio leidde.

Referendum

Het Spaanse parket verwijt de regionale politie "totale passiviteit" in verband met verhindering van het referendum over zelfbeschikking dat de separatistische Catalaanse regering op 1 oktober 2017 had georganiseerd en dat door de Spaanse justitie was verboden.

Namens de Mossos verwerpt Trapero de beschuldigingen. "Ik kan niet aanvaarden dat men over passiviteit spreekt", zei hij bij het begin van het proces. Hij voegde eraan toe "te hebben gedaan wat (de justitie) wou.” Minder dan een maand na het referendum, waarbij de nationale politie geweld niet had geschuwd, riep het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van het gebied uit. Dat leidde tot de meest ernstige politieke crisis in Spanje sinds de val van Franco in 1975.