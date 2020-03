Spaanse hulpverleners slaken noodkreet: “Wij worden allemaal ziek” Redactie

24 maart 2020

19u18

Bron: AP

Spanje wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Het land telt al zo'n 40.000 besmettingen en de ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten niet meer aan. Een groot probleem in het land is dat het verplegend personeel ziek wordt. “De voorbije twee à drie dagen hadden we geen tekort aan bedden, maar aan personeel. Acht ervaren spoedverpleegkundigen vielen uit omdat ze besmet zijn,” getuigt spoedverpleegkundige Guillen del Barrio.

Sommigen klagen dat de overheid te weinig beschermingsmateriaal voorziet voor de verpleegkundigen. Ondertussen zijn al zeker 5.400 hulpverleners besmet met COVID-19 en dat aantal blijft toenemen. Voor het medisch personeel weegt de angst om ziek te worden en hun omgeving te besmetten zwaar. “Ik heb mijn dochter de voorbije dagen geen kus meer gegeven. We proberen voorzorgsmaatregelen te nemen en kalm te blijven. We mogen ons niet laten leiden door de angst,” vertelt verpleegkundige Carmen Solano.