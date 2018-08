Spaanse hulporganisatie pikt 87 migranten op in Middellandse Zee ADN

02 augustus 2018

17u02

Bron: Belga 0 De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms heeft 87 migranten opgepikt op de Middellandse Zee. De vluchtelingen, inclusief acht minderjarigen, zouden twee dagen in internationale wateren hebben rondgedoold, zegt de ngo op Twitter. "Nu is iedereen aan boord en veilig." Het is nog niet duidelijk waar de migranten naartoe zullen worden gebracht.

Zowel Italië als Malta zien het absoluut niet zitten dat particuliere organisaties migranten op zee gaan redden. De twee landen laten de reddingsschepen ook niet in hun havens aanleggen.

In de plaats daarvan brengt de Libische kustwacht steeds vaker migranten terug naar waar ze vandaan komen.



De 'Open armen' is naast de 'Waterman' het enige reddingsschip dat nog steeds voor de kusten van Noord-Afrika rondvaart. De Proactiva Open Arms is onlangs twee keer naar Spanje gevaren: een keer met 60 geredde migranten aan boord en een keer met één overlevende en twee lijken.

#ULTIMAHORA Rescatadas al límite esta pasada noche 87 personas, 8 menores, que llevaban 2 días a la deriva en aguas internacionales. Vidas abandonadas en el mar. Ahora, todos a bordo y a salvo en #OpenArms . Vía @ValerioNicolosi pic.twitter.com/J74f2deA15 Proactiva Open Arms(@ openarms_fund) link