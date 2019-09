Spaanse hulpdiensten zoeken naar “verdronken” Belg... die gewoon op café blijkt te zitten SPK / LVB

17 september 2019

17u51 8 De hulpdiensten van het Spaanse Alicante hebben maandag urenlang gezocht naar een ‘vermiste’ landgenoot. Gevreesd werd dat de Belg verdronken was in de overstromingen die het zuidoosten van Spanje sinds vorige week woensdag treffen.

Een getuige zag de man, die al langer aan de Costa Blanca woont, met een quad doorheen een overstroomd gebied tussen de dorpen Daya Vieja en Daya Nueva rijden. Dat was nadat een dijkbreuk het gebied onder water zette nochtans verboden. Toen de quadrijder plots in de overstroming verdween en niet opnieuw in het gezichtsveld verscheen, sloeg de buurman alarm. Een zoekactie waarbij zowel civiele bescherming, politie, brandweer als een helikopter werden ingezet, leverde aanvankelijk niets op. Uiteindelijk vond de Guardia Civil de Belg, levend en wel. De man bleek zonder kleerscheuren de waterstroom te zijn overgekomen en zat gewoon… op café, een pintje te drinken.

In het aangrenzende dorp San Fulgencio werd vanmiddag het levenloze lichaam van een 66-jarige Nederlander gevonden. De man werd zondagmiddag tijdens een wandeling na een val door het water meegesleurd. De overstromingen door de buitensporige regenval die het zuidoosten van Spanje trof, heeft al zeker zeven levens geëist. Naar schatting 3.500 mensen hebben hun huizen moeten verlaten.