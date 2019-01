Spaanse Guardia Civil treft twee Afrikaanse vluchtelingen aan in matrassen op autodak jv

01 januari 2019

14u12

Bron: Sky News 0 De Guardia Civil heeft twee Afrikaanse vluchtelingen gevonden in matrassen die vastgebonden waren op het dak van een auto. Dat gebeurde in Melilla, de Spaanse enclave, bij een controle aan de grens met Marokko. De twee verkeerden in goede gezondheid en hadden geen medische verzorging nodig.

Jon Inarritu, een Spaanse senator van de Baskische separatistische partij EH Bildu zette de hallucinante beelden op Twitter. Vluchtelingen blijken zo wanhopig dat ze de gekste en vaak gevaarlijkste pogingen bedenken in hun zoektocht naar een beter leven. Inarritu tweette dat “zolang er geen veilige manieren zijn om asiel aan te vragen, dergelijke situaties zich zullen blijven voordoen aan de zuidelijke grens van Europa”.

De beelden zouden zondag gefilmd zijn in de Spaanse enclave Melilla aan de Middellandse Zee in Noord-Afrika, vlak bij de Marokkaanse stad Nador. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat deze bijzondere wijze van mensensmokkel in beeld gebracht wordt.

We zien in de video twee agenten van de Guardia Civil in uniform twee matrassen van het dak van een auto tillen en daarna opensnijden met een mes. Twee vluchtelingen komen vervolgens tevoorschijn. Zij lagen verscholen in de uitgeholde matrassen.

De bestuurder vluchtte weg naar Marokko maar werd daar ingerekend.

Beelden: Twitter/Jon Inarritu