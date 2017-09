Spaanse Guardia Civil neemt opnieuw miljoenen stembiljetten in beslag

AP Demonstranten protesteren tegen de aanwezigheid van de agenten van de Guardia Civil.

De Guardia Civil heeft gisteren bij een huiszoeking in de buurt van Barcelona 2,5 miljoen stembiljetten in beslag genomen, drie dagen voor het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Daarnaast confisqueerde de Spaanse rijkswacht ook nog 4 miljoen enveloppen en 100 stembussen.