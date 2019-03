Spaanse extreemrechtse partij wil medaille voor burgers die inbrekers doodschieten TT

26 maart 2019

12u43

Bron: El Pais 8 De Spaanse extreemrechtse partij Vox, die bij de verkiezingen volgende maand een goede kans maakt voor het eerst in het parlement te komen, stelt voor dat burgers die een inbreker verwonden of doden, een “medaille voor burgerlijke verdienste” zouden krijgen. “Wij willen van Spanje niet de ‘Far West’ maken, maar wel een plaats waar de inwoners veilig zijn voor criminelen”, zei partijleider Javier Ortega Smith zondag op een verkiezingsbijeenkomst.

“Stel je voor dat je ouders of grootouders rustig thuis zitten en plots overvallen worden door twee inbrekers met bivakmuts”, stak Ortega Smith van wal. “Ze schieten hun hond dood en geven je grootouders, 78 jaar oud, een klap die al dodelijk had kunnen zijn. Ze binden hen vast en stelen hun juwelen en enkele duizenden euro’s cash geld en zouden hen daarna voor dood achterlaten. Als je grootvader, die heel zijn leven gejaagd heeft, dan zijn geweer zou nemen om zijn leven en dat van je grootmoeder te redden en hen zou neerschieten, zou hij vandaag de dag worden vervolgd.”

Ortega Smith noemde zijn voorbeeld niet zomaar een verzinsel. "Dit is de realiteit en gebeurt ook hier. Ik vraag aan de liegende politici en aan de manipulerende media of ook hun grootouders hun wapen niet zouden hebben gebruikt om zich te verdedigen.” De politicus wil, als zijn partij na de verkiezingen in de regering zou komen, daarom de strafwet aanpassen zodat “wie een crimineel doodt of verwondt in zijn huis, niet alleen niet vervolgd wordt, maar ook een medaille voor burgerlijke verdienste krijgt”.

Vervroegde verkiezingen

De Spanjaarden trekken eind april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. Voor het eerst sinds de herinvoering van de democratie in 1975 is de kans groot dat er daarbij ook een extreemrechtse partij zetels zal halen. De partij Vox kon vorig jaar al voor het eerst in een regionaal parlement intreden en verleent in Andalusië zelfs gedoogsteun aan de rechtse regering van de Partido Popular en Ciudadanos.

Volgens de peilingen wordt een nieuwe nationale regering vormen wel een huzarenstuk. De huidige regerende socialistische partij PSOE van premier Pedro Sánchez zou dan wel de grootste worden met ongeveer 31 procent van de stemmen, maar zou geen meerderheid halen, ook niet met steun van de andere linkse partij Podemos.

Ook een rechtse coalitie van de PP, Ciudadanos en Vox zou samen maar aan maximaal 166 zetels komen, terwijl er 176 nodig zijn voor een meerderheid in het 350 zetels tellende parlement.

Op die manier zouden opnieuw de Catalaanse partijen in beeld komen. Zij steunden de regering-Sánchez het afgelopen jaar al met gedoogsteun, tot ze de premier vorige maand lieten vallen uit onvrede met de manier waarop hij de Catalaanse kwestie aanpakt. Sánchez zou nu opnieuw mogelijk hun stemmen nodig hebben om aan een meerderheid te komen.