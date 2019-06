Spaanse extreemrechtse partij Vox toegetreden tot Europese fractie N-VA TT KV

19 juni 2019

17u22

De Spaanse extreemrechtse partij Vox is deze namiddag officieel toegelaten tot de ECR, de Europese fractie van Conservatieven en Hervormers. Protest van Geert Bourgeois (N-VA) kon de aansluiting niet meer tegenhouden. Gisteren besloot ook N-VA de komende vijf jaar in de ECR te blijven. Dat Geert Bourgeois en co zich daarmee in het gezelschap bevinden van enkele uiterst rechtse partijen, lijkt de partij als 'collateral damage' te beschouwen. "In elke fractie heb je wel die zatte nonkel waar je een beetje de andere kant opkijkt. Het is geen fractie waar we alleen met toffe vrienden samen zitten", klonk het vanmorgen bij Bourgeois.

De Pool Ryszard Legutko zal de komende vijf jaar optreden als voorzitter van de fractie, samen met de Italiaan Raffaele Fitto van het uiterst rechtse Fratelli d’Italia. N-VA’er Assita Kanko werd aangeduid als een van de zes ondervoorzitters van de fractie. Ook de Nederlander Derk-Jan Eppink van het Forum voor Democratie is een van de ondervoorzitters.

Op de vergadering werden ook de drie Europese parlementsleden van het extreemrechtse Spaanse Vox toegelaten. Een van hen, Hermann Tertsch, werd zelfs ondervoorzitter. Vox is een felle tegenstander van Catalaanse onafhankelijkheid en ijvert voor de Spaanse eenheidsstaat, een radicaal tegengesteld standpunt dan hetgeen de N-VA hanteert.



Vox kon naar eigen zeggen bedingen dat geen enkele partij in de fractie - “zonder uitzondering” - mag “tussenkomen in de grondwettelijke orde, de territoriale integriteit en de soevereiniteit van andere lidstaten”. Ook mag geen enkel lid van de ECR “onder de koepel van de partij deelnemen aan activiteiten die de binnenlandse politiek, de grondwet of de soevereiniteit van een andere lidstaat in vraag stellen”. Een erg duidelijk standpunt dat verwijst naar de Catalaanse kwestie.

“Geen overdonderend applaus”

Tijdens de installatievergadering heeft uittredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die zich vanaf 2 juli Europees Parlementslid mag noemen, het verzet van de N-VA tegen de aansluiting van Vox nogmaals kenbaar gemaakt. De fractie nam naar verluidt “akte” van Bourgeois’ tussenkomst, maar die kon de toetreding van Vox niet tegenhouden.

De goedkeuring gebeurde niet met een stemming, maar aan de hand van applaus. Volgens N-VA-bronnen was dat applaus “niet overdonderend”, maar was de meerderheid wel groot genoeg om Vox officieel welkom te heten.

“Overal heb je zatte nonkels”

Bourgeois erkende vanmorgen dat er meningsverschillen zijn met andere partijen binnen de fractie, maar hamerde toch op de “grote vrijheid” die N-VA zal behouden voor eigen standpunten en stemmingen. Zonder een fractie in het Europees Parlement gaan zetelen was voor Bourgeois geen optie. “Dan heb je geen enkele machtspositie en zit je als een eunuch in dat parlement”, zo zei hij in De Ochtend. “Er zijn inderdaad heel wat verschilpunten, maar die vind je evenzeer bij de andere fracties”, aldus Bourgeois. “In elke fractie heb je wel die zatte nonkel waar je een beetje de andere kant opkijkt. Het is geen fractie waar we alleen met toffe vrienden samen zitten”.

De ECR bestaat nu uit 62 leden uit 15 verschillende Europese landen, in tegenstelling tot 70 tijdens de vorige legislatuur. Het gaat onder meer om de Poolse conservatieve en nationalistische PiS, het Italiaanse Fratelli d’Italia en het Nederlands Forum voor Democratie van Thierry Baudet.

De Nederlandse Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) besliste uiteindelijk in de ECR te blijven, de ChristenUnie stapte uit protest tegen de komst van Forum voor Democratie onlangs op. Parlementslid Peter van Dalen is nu onafhankelijk, maar sluit zich mogelijk aan bij de christendemocratische EVP. Het partijbestuur gaat vanavond in beraad en maakt morgen bekend voor welke fractie wordt gekozen, aldus een woordvoerder.

Ryszard Legutko toont zich opgetogen met de toetreding van Vox en de lancering van zijn vernieuwde fractie. “Samen zullen we werken aan een Europese Unie die minder doet, maar de zaken wel beter aanpakt. De EU moet werken en respect opbrengen voor haar lidstaten, en dan niet enkel de grootste twee of die landen die akkoord gaan met het status quo.”

We are also delighted to welcome @vox_es & their three MEPs to our Group - @Jorgebuxade @hermanntertsch & Mazaly Aguilar! Welcome & we look forward to working with you! ECR Group(@ ecrgroup) link