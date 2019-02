Spaanse ex-premier Rajoy getuigt pas woensdag op proces tegen Catalaanse separatisten

22 februari 2019

De vroegere conservatieve premier Mariano Rajoy getuigt niet dinsdag maar woensdag voor het Spaanse Hooggerechtshof op het proces tegen twaalf Catalaanse leiders in verband met hun poging in 2017 om de noordelijke regio van Spanje af te scheuren. Rajoy leidde in die periode de centrale regering in Madrid.