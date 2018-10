Spaanse ex-dokter die pasgeboren baby ontvoerde en doorverkocht ontloopt straf kg

08 oktober 2018

12u30

Bron: BBC, Belga 0 De rechtbank in Madrid heeft de Spaanse ex-gynaecoloog Eduardo Vela (85) schuldig bevonden, maar niet tot een straf veroordeeld. Vela werd aangeklaagd omdat hij in de jaren zestig een pasgeboren baby had afgenomen van haar moeder om door te verkopen aan een kinderloos koppel. Omdat de feiten verjaard zijn, ontloopt de tachtiger zijn straf.

De zaak draaide specifiek rond de illegale ‘adoptie’ van Inés Madrigal, nu 49 jaar, die na haar geboorte in 1969 door Vela werd ontvoerd. Ze werd daarna doorverkocht aan een ander echtpaar dat geen kinderen kon krijgen, terwijl haar moeder te horen kreeg dat haar baby gestorven was. Vela riskeerde een celstraf van elf jaar voor ontvoering en schriftvervalsing.



Het is het eerste proces over de zogeheten "gestolen baby's"-dossiers. In het Franco-tijdperk, na de burgeroorlog (1936 - 1939), werden kinderen van tegenstanders van het regime vlak na de geboorte 'gestolen'. Artsen vertelden de kersverse ouders dat de kinderen waren overleden, maar in werkelijkheid werden ze ontvoerd om aan andere, meer regeringsgezinde ouders te geven. Volgens schattingen gaat het mogelijk over 30.000 tot zelfs 300.000 kinderen.