Spaanse en Catalaanse regering hervatten onderhandelingen

02 augustus 2018

04u22

Bron: Belga 0 De Spaanse en Catalaanse regeringen hebben hun onderhandelingen voor het eerst in zeven jaar hervat. Delegaties van beide partijen ontmoetten elkaar gisteren in Barcelona binnen een bilaterale commissie die al sinds 2011 niet meer was samengekomen.

De Spaanse nationale overheid en de naar onafhankelijkheid strevende regio zitten echter nog lang niet op dezelfde golflengte.

Op de agenda van de eerste ontmoeting, die bijna vier uur duurde, stonden onder meer gesprekken over financiën en infrastructuurinvesteringen, terwijl de onafhankelijkheidskwestie zou worden vermeden. De Catalaanse delegatie sneed het onderwerp echter wel aan: ze herhaalden hun vraag om opnieuw een referendum te organiseren en eisten de vrijlating van de Catalaanse leiders die in voorhechtenis zitten in afwachting van hun proces in verband met de poging van Catalonië om in oktober eenzijdig de onafhankelijkheid te verklaren.



Aanzienlijke meningsverschillen

"Er waren aanzienlijke meningsverschillen, maar het is ook belangrijk om op een normale manier te kunnen uitdrukken dat er grote meningsverschillen zijn", gaf Meritxell Batet, de leider van de delegatie uit Madrid, te kennen. Batet is de minister van Territoriale Politiek en Openbaar Bestuur in de nieuwe socialistische regering van premier Pedro Sánchez en is zelf een Catalaanse. Het standpunt van Sánchez is, net als dat van zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy, dat de Spaanse grondwet geen onafhankelijkheidsreferendum toelaat. Hij weigert ook tussenbeide te komen in de werking van het gerecht.

Sánchez wil wel een nieuw elan geven aan de betrekkingen tussen de nationale overheid en de Catalonië. Op 10 juli ontmoette hij in Madrid de nieuwe Catalaanse president Quim Torra, de opvolger van de in Spanje vervolgde en in ons land verblijvende Carles Puigdemont. Daar namen ze de beslissing om de onderhandelingscommissie opnieuw te activeren.