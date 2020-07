Spaanse eilandengroep verstrengt mondmaskerplicht, ook Denemarken begint gebruik aan te bevelen HLA

09 juli 2020

18u01

Bron: Belga 2 De lokale autoriteiten van de Balearen hebben donderdag de beslissing genomen om de mondmaskerplicht verder uit te breiden. De Spaanse eilandengroep, met enkele belangrijke toeristische trekpleisters als Ibiza, Mallorca, en Formentera, volgt zo het voorbeeld van Catalonië.

De mondmaskerplicht geldt momenteel al in heel Spanje op openbare plaatsen waar de social distancing van anderhalve meter niet verzekerd is. Maar vanaf maandag is het op de Balearen verplicht het mondmasker te dragen "vanaf het moment waarop het mogelijk is een andere persoon te ontmoeten", en dit ook in openlucht. De maatregel, die dus stipuleert dat het mondmasker altijd op straat gedragen moet worden, is ook van toepassing in afgesloten publieke ruimtes. Op stranden en in zwembaden is het niet verplicht een mondmasker te dragen, net als voor personen die sporten.

Ook Denemarken, dat in eerste instantie geen voorstander was van het gebruik van mondmaskers, wil de bescherming onder bepaalde voorwaarden aanbevelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarbij een coronabesmetting vermoed wordt of mogelijk is. "Een masker kan gebruikt worden als bescherming in bepaalde situaties, als andere hulpmiddelen om besmetting tegen te gaan niet volstaan", klinkt het bij Helene Probst, hoofd van het nationaal gezondheidsagentschap Sundhedsstyrelsen. De aanbeveling geldt bijvoorbeeld voor personen die zich naar het ziekenhuis begeven voor een coronatest, of voor mensen die terugkeren van de luchthaven na een bezoek aan een risicogebied.

