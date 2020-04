Spaanse burgemeester die quarantaine schendt en agent bijt, neemt ontslag WDw

22 april 2020

17u16

Bron: Belga 0 De burgemeester van de Spaanse kuststad Badalona is opgestapt nadat hij gearresteerd werd voor het overtreden van het strikte uitgaansverbod in Spanje. Dat heeft een viceburgemeester woensdag aangekondigd. Volgens verschillende media zou hij zelfs een politieagent gebeten hebben.

Burgemeester Alex Pastor was niet ver van zijn stad met zijn auto aan het rijden. Hij kon daar geen geldige reden voor geven toen hij door de politie werd tegengehouden. Hij weigerde een ademtest. In verschillende mediaberichten staat dat hij volgens de autoriteiten ook een politieman heeft gebeten.

De socialistische burgemeester, een partijgenoot van premier Pedro Sanchez, kondigde in een brief aan zijn partij ook zijn ontslag aan als gemeenteraadslid. Hij zei daarin dat alle beschuldigingen tegen hem waar zijn, volgens vierde viceburgemeester Ruben Guijarro. Pastor zit momenteel in voorlopige hechtenis.

Lees ook: Scholen, kleine winkels en kappers: zo pakt het buitenland de exit aan (+)