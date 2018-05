Spaanse bankroofveteraan opgepakt na negen overvallen in één maand Redactie

Bron: AD 0 De Spaanse politie heeft een 66-jarige man gearresteerd die de afgelopen maand maar liefst negen banken zou hebben beroofd. Hij werd aangehouden in een hotel in Getafe bij Madrid waar hij lag te slapen.

Volgens de autoriteiten was de man al 35 jaar actief als gewelddadige bankrover. Hij had het vooral gemunt op geldinstellingen in Madrid, Toledo en Alicante. De man liet door zijn jarenlange ervaring vrijwel geen sporen na over zijn verblijfplaats en zijn vluchtroutes.



Hij zou met het openbaar vervoer reizen en overnachten in hotels. De rover ging bij zijn misdaden altijd netjes gekleed en ongemaskerd de bank binnen, trok daar een vuurwapen en eiste vervolgens rustig geld van de bankmedewerker. Het was door die manier van werken dat de politie de overvaller uiteindelijk toch op het spoor kwamen.

Het Spaanse persbureau EFE meldt dat de man, die in april niet terugkeerde naar de gevangenis van Alcala Meco bij Madrid, in een hotel lag te slapen toen de politie hem vond.

Arrestatieteam

Omdat de overvaller bij eerdere aanhoudingen het vuur al op de politie had geopend, werd deze keer een arrestatieteam ingezet. Ook deze keer had de man inderdaad een geweer naast zich liggen. Binnenkort verschijnt de man voor de rechter.