Spaanse (99) plots dakloos: kleinzoon verkoopt zonder toestemming haar woning mvdb

04 december 2018

18u02

Bron: 20Minutos.es 0 Een hoogbejaarde Spaanse (99) is dakloos nadat haar eigen kleinzoon zonder haar medeweten haar huis heeft verkocht. De vrouw is maandag uit de woning in de Madrileense voorstad Pozuelo de Alarcón gezet.

De bijna-eeuweling Mari had na de uithuiszetting het plan opgevat om de nacht door te brengen op een bankje nabij de woonst. Omstanders belden een ambulance, waarop een urgentie-arts haar in het ziekenhuis liet opnemen. Ze kampte met onderkoelingsverschijnselen.



De duplexwoning waarin ze woonde is door haar eigen kleinzoon zonder haar medeweten verkocht. Ze had hier nooit de toestemming voor gegeven. De bejaarde verklaarde aan Spaanse media dat een notaris haar kleinzoon met de malafide verkoop heeft geholpen. Ze voelt zich bedrogen. Het huis zou voor 420.000 euro zijn verkocht, maar daarvan heeft Mari geen cent gezien. Meer nog: “de schurk van een kleinzoon” zou haar helemaal hebben kaalgeplukt voor een bedrag van “bijna twee miljoen euro” aan spaargeld en eigendommen.



Hij zou in de Verenigde Staten verblijven. De man stond in juli 2017 terecht op beschuldigingen van fraude en bedrog maar werd vrijgesproken. De juridische procedure rond het huis eindigde maandag. Mari moest gevolg geven aan de juridische beslissing, waarop ze de woning verliet en een slotenmaker vervolgens de sloten kwam veranderen.



Het gemeentebestuur van Pozuelo de Alarcón is op de hoogte van de zaak. Als ze wil kan Mari naar een rust- en verzorgingscentrum, maar daar wil de hoogbejaarde niet van weten. Zij wil koste wat kost haar huis terug. Ze is vast van plan om na haar ziekenuisopname opnieuw post te gaan vatten aan het bankje.

