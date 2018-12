Spaanse (92) overleeft aanrijding met elektrische step niet mvdb

03 december 2018



Bron: El Periodico 0 Een hoogbejaarde voetgangster (92) is in augustus in Esplugues de Llobregat nabij Barcelona om het leven gekomen bij een aanrijding met een elektrische step. De feiten zijn nu pas, drie maanden later bekendgemaakt. De jonge bestuurder van de step en de persoon die achterop hing, zijn aangeklaagd voor onder meer roekeloosheid. Het incident is het eerste dodelijk ongeval met een elektrische step in Spanje.

De aanrijding gebeurde overdag in de voetgangerszone van de Barcelonese buitenwijk. Door de klap viel de passant met haar hoofd op de grond. Ze overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Volgens de politie reden de twee met een snelheid van dertig km per uur, waarmee ze een snelheidsovertreding begingen.



Het onderzoek naar de feiten is afgerond. In aanloop naar de juridische procedure tegen de twee jongeren werd het incident nu pas bekendgemaakt. Hen wordt roekeloosheid met de dood tot gevolg ten laste gelegd. Voor een verkeersmisdrijf komen de twee vooralsnog niet in aanmerking, omdat de Spaanse wetgeving hierover achterop hinkt. Of de step in kwestie hun eigendom was, is niet duidelijk. Deelsystemen met elektrische steps duiken sinds dit jaar in steeds meer Spaanse steden op.



Voor de feiten in Esplugues de Llobregat werd aangenomen dat een verkeersongeval in september het eerste dodelijke incident met een elektrische step in Spanje was. Een veertigjarige vrouw kwam toen nabij Barcelona ten val met haar step, belandde vervolgens op de rijbaan waarop een achterliggende vrachtwagen haar niet meer kon ontwijken.