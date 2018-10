Spaanse (76) woog amper 25 kilogram bij overlijden: haar verwaarlozende zoon en dochter moeten 17 jaar de cel in mvdb

17 oktober 2018

12u19

De zoon en dochter van een 76-jarige vrouw die door ontbering en verwaarlozing stierf op Tenerife, moeten zeventien jaar de cel in.

Het Hooggerechtshof in Madrid behoudt in beroep de veroordeling en volgt de straf die een lagere rechtbank eerder uitsprak. De helemaal aan haar lot overgelaten Ana Delia overleed in augustus 2015 en woog op dat moment nog amper 25 kilogram.

Hulpdiensten brachten de politie op de hoogte nadat haar zoon het overlijden had gemeld. Ambulanciers troffen de levenloze vrouw in foetushouding aan in haar bed. Het uitgemergelde lichaam vertoonde duidelijke sporen van verwaarlozing waaronder zweren en ligwonden. De demente en incontinente vrouw leed aan osteoporose. Ze woonde in bij haar zoon, diens echtgenote en hun dochter. De broer en zijn zus traden op als voogd van hun moeder. Ze vertikten het om haar te voeden en te verschonen. De bejaarde werd ook niet verlegd, maakte de aanklager duidelijk. “Haar dood was te vermijden”, luidde het in de rechtszaal.