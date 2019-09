Spaans volkslied galmt door Barcelona wanneer Catalaanse regering eigen hymne inzet tijdens herdenkingsmoment TT

11 september 2019

14u23

Bron: ANP, La Vanguardia

Een plechtig herdenkingsmoment ter gelegenheid van de nationale Catalaanse feestdag in Barcelona is vanmorgen verstoord toen het Spaanse volkslied luid over het plein galmde waar onder anderen de premier van de regio, Quim Torra, net de Catalaanse hymne (Els Segadors) begon te zingen.

Het plein was afgesloten voor het publiek uit vrees voor ongeregeldheden, maar de separatist Torra en zijn regering werden “muzikaal lastiggevallen” met de Marcha Real, de Spaanse hymne die luid vanop het balkon van een hotelkamer vlakbij klonk.

Torra en de ministers legden in de gietende regen een krans bij het monument voor de Catalaanse jurist en politicus Rafael Casanova i Comes (1660-1743). Hij was een belangrijk verdediger van het door Franse en Spaanse troepen belegerde Barcelona tijdens de Spaanse Successieoorlog.

De val van Barcelona op 11 september 1714, die het einde inluidde van de zelfstandigheid van Catalonië, wordt nog steeds herdacht en is voor de separatisten hun nationale feestdag, die La Diada heet. Later op de dag betogen honderdduizenden separatisten in het centrum van Barcelona.