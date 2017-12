Spaans Rekenhof neemt huis Catalaanse ex-minister-president in beslag Redactie

01u00 0 EPA De Catalaanse ex-minister-president Arturo Mas arriveert bij het Spaanse hooggerechtshof in Madrid. In het conflict over de onafhankelijkheid van Catalonië heeft het Spaanse Rekenhof de inbeslagname bevolen van het huis van de Catalaanse ex-minister-president Artur Mas.

Met het huis wordt volgens Spaanse media een deel van de geldstraf van 5,27 miljoen euro betaald, die aan Mas en zijn medewerkers opgelegd was, omdat ze in november 2014 een symbolisch referendum over de afscheiding van de regio georganiseerd hadden, die de regering in Madrid als illegaal beschouwde.

Misbruik van publieke middelen

Mas en zijn medewerkers worden beschuldigd van misbruik van publieke middelen. Er worden eveneneens bezittingen van medewerkers van de ex-minister-president in beslag genomen.

Het Catalaanse Hooggerechtshof veroordeelde Mas nog in maart tot een ambtsverbod van twee jaar vanwege het verboden referendum.