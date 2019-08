Spaans reddingsschip Open Arms mag dan toch richting Italië TT

14 augustus 2019

19u19

Bron: ANP 0 Een boot met circa 160 geredde migranten aan boord moet worden toegelaten tot de Italiaanse territoriale wateren. Dat besloot een rechtbank in Rome, die oordeelde dat direct hulp moet worden verleend aan opvarenden die dat hard nodig hebben.

De organisatie achter het schip Open Arms heeft de noodklok geluid over de situatie aan boord. Daar loopt de spanning volgens de oprichter hoog op. "Er is onenigheid over plekken in de schaduw, plekken in de zon, over eten en over de rij voor het toilet", zei Oscar Camps tegen een Spaanse radiozender.

De rechtbank erkent nu dat er sprake is van een "bijzonder ernstige" situatie. In de uitspraak staat niet of het schip ook mag aanleggen en of de opvarenden aan land mogen gaan in Italië. Minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken heeft al duidelijk gemaakt dat te willen voorkomen. Hij had het schip eerder verboden in Italiaanse wateren te varen.