In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsplannen. Ze vinden net als de Spaanse regering dat het land één en ondeelbaar is. In Barcelona kwamen de mensen dan weer op straat voor een betere dialoog.