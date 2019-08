Spaans personeel van Ryanair gaat volgende maand staken

07 augustus 2019

Bron: Belga

Spaans cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat in september staken. De werknemers van de Ierse prijsvechter protesteren daarmee tegen de sluiting van twee bases op de Canarische eilanden. Mogelijk gaat ook nog een basis in de Catalaanse stad Girona dicht. Wat het effect van de staking zal zijn, is nog niet duidelijk.