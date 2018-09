Spaans parlement geeft groen licht voor herbegrafenis dictator Franco ADN

13 september 2018

17u51

Bron: Belga 0 Juridisch staat niets nog de omstreden herbegrafenis van het stoffelijk overschot van Francisco Franco (1892-1975) in de weg. Het Spaanse parlement stemde vandaag met een duidelijke meerderheid voor een regeringsdecreet om de resten van de dictator weg te halen uit een mausoleum nabij Madrid.

Van bij zijn aantreden begin juni maakte premier Pedro Sanchez van de herbegrafenis één van zijn belangrijkste strijdpunten. "Vandaag zet Spanje een historische stap (...) Vandaag ziet onze democratie er beter uit", stelde de eerste minister na de stemming op Twitter.

Er zal geen respect, geen eer en geen eensgezindheid zijn zolang de resten van Franco op dezelfde plek zijn als die van zijn slachtoffers De socialistische vicepremier Carmen Calvo

Bedevaartsoord van extreemrechts

Volgens de regering levert het goedgekeurde decreet de rechtsbasis voor het opgraven en het transporteren van het stoffelijk overschot. De monumentale grafsite van de dictator bevindt zich al meer dan vier decennia in de 'Vallei van de Gevallenen' in de Sierra de Guadarrama, een veertigtal kilometer ten noordwesten van Madrid. Het mausoleum is tot op vandaag een bedevaartsoord voor sympathisanten van Franco en rechtsextremisten.

Dat was de regerende socialisten een doorn in het oog. Veel conservatieve politici en ook de familie van Franco hadden zich echter tegen de plannen van de regering-Sanchez uitgesproken. PP-leider Pablo Casado van de conservatieve Volkspartij (PP) vond het bijvoorbeeld "onverantwoordelijk om al geheelde wonden opnieuw open te rijten". Zeven kleinkinderen van Franco gaven een verklaring vrij waarin ze zeiden "sterk en unaniem" gekant te zijn tegen de opgraving van zijn stoffelijke resten.

Geruzie

In Spanje wordt al decennialang geruzied over het mausoleum, dat vanaf 1940 in negentien jaar tijd door 20.000 Republikeinse dwangarbeiders uit de rotsen werd gehouwen. Naast Franco liggen bijna 40.000 strijders en soldaten begraven, die aan beide zijden tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) zijn gevallen.

De socialistische vicepremier Carmen Calvo riep in het Spaanse parlement op een einde te maken aan een "uitzonderlijke anomalie die erin bestaat een dictator te hebben in een staatsmausoleum, op een plek waar hij kan worden opgehemeld". "Er zal geen respect, geen eer en geen eensgezindheid zijn zolang de resten van Franco op dezelfde plek zijn als die van zijn slachtoffers", klonk het.

Het staat nog niet vast wanneer de herbegrafenis zal plaatsvinden. De regering-Sanchez liet eerder optekenen die klus voor het einde van dit jaar te willen klaren.

