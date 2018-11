Spaans parket vraagt tot 25 jaar cel voor Catalaanse onafhankelijkheidsleiders TT

Bron: El Pais, La Vanguardia, Reuters 2 Het Spaanse Openbare Ministerie heeft vandaag zijn strafeis bekendgemaakt voor de Catalaanse onafhankelijkheidsleiders die al meer dan een jaar in de gevangenis zitten en volgend jaar voor het gerecht moeten verschijnen. Oriol Junqueras, vicepremier in de vorige regering onder leiding van ex-premier Carles Puigdemont, moet voor het parket 25 jaar naar de gevangenis voor rebellie en malversatie van overheidsgeld. Ook voor andere onafhankelijkheidsleiders worden strenge straffen gevraagd.

De leiders van de twee belangrijkste onafhankelijkheidsorganisaties, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart moeten voor het parket 17 jaar naar de cel. Dezelfde straf wordt gevraagd voor Carme Forcadell, ex-voorzitster van het Catalaanse parlement die in oktober 2017 een zitting toeliet waarop de onafhankelijkheid van Catalonië werd uitgeroepen.

Voor de voormalige ministers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa en Josep Rull wordt 16 jaar cel gevraagd. Josep Lluís Trapero, voormalig hoofd van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, zou 11 jaar de cel in moeten. Allen worden door het parket beschuldigd van rebellie, waar een gevangenisstraf tot 30 jaar op staat.

Gisteren maakte de Spaanse regering een opening richting de Catalaanse separatisten door de advocaat van de staat, die een soort burgerlijke partij is in de zaak, te dwingen de beschuldiging van rebellie te laten vallen en enkel straffen te vragen voor de beschuldiging van malversatie en opruiing. De staat vraagt daarom bijvoorbeeld ‘maar’ 12 jaar cel voor Junqueras. voor Het parket blijft echter de beschuldiging ‘rebellie ‘hanteren.

In totaal worden 18 politici en onafhankelijkheidsleiders beschuldigd. Een aantal anderen bevinden zich nog altijd in ons land, waaronder ex-premier Puigdemont. Het proces tegen de opgesloten leiders in Spanje begint waarschijnlijk volgend voorjaar.