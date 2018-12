Spaans oorlogsschip provoceert Gibraltar en laat nationaal volkslied door boxen schallen mvdb

04 december 2018

16u53

Bron: ANP 0 Een Spaans oorlogsschip heeft vandaag de Britse autoriteiten geprovoceerd door de territoriale wateren van Gibraltar binnen te varen en het Spaanse volkslied La Marcha Real te laten schallen door de luidsprekers aan dek. Een kleine boot van de Britse marine escorteerde het Spaanse fregat op zijn uitdagende trip langs de rots.

Door de brexit is de spanning tussen beide landen toegenomen. Er is al eerder te dicht langs de kust gevaren door Spaanse schepen om vanwege de Britse uittreding uit de EU aandacht te vragen voor de status van dit overzees gebiedsdeel van Groot-Brittannië.



Britse 'officials' hebben in media als The Sun de regering-May opgeroepen actie te ondernemen ter bescherming van haar bevolking. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop nog niet gereageerd.

1704

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Nederlands-Britse vloot en stond het negen jaar later tandenknarsend bij verdrag aan het Verenigd Koninkrijk af. Madrid probeert dit al meer dan driehonderd jaar met diplomatie en pesterijen ongedaan te maken. Gibraltar, niet groter dan zeven vierkante kilometer, stemde in 2016 massaal tegen de brexit.

Illegal, provocative and childish.



Spanish Corvette sails through British #Gibraltar territorial waters playing Spain’s national anthem at high volume



Via @Atajate71pic.twitter.com/Us7WXvhuPs NavyLookout(@ NavyLookout) link

