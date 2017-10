Spaans legervliegtuig stort neer na defilé nationale feestdag: piloot komt om 13u20

Bron: AFP, Bloomberg, ANP, Belga 2 AFP Het vliegtuig dat neerstortte was van hetzelfde type als deze Eurofighter Typhoon. Na het defilé voor de Spaanse nationale feestdag is een legervliegtuig neergestort. De piloot kwam daarbij om het leven. Dat maakte het Spaanse ministerie van Defensie bekend. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Het gaat om een gevechtsvliegtuig van het type Eurofighter Typhoon, aldus het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Volgens de Spaanse persagentschappen stortte het toestel neer nabij de luchtmachtbasis Los Llanos bij de stad Albacete, 300 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. De Spaanse krant El País schrijft dat het om een van vier Eurofighters in een squadron gaat en dat de piloot niet uit het toestel kon springen.



Het gevechtsvliegtuig wordt ontwikkeld door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Twee toestellen van dat type stortten al neer in Spanje in 2010 en 2014. Telkens vond een van de inzittenden de dood in het ongeval.



Spanje viert donderdag de nationale feestdag, symbool van eenheid van het land. Die eenheid wordt momenteel bedreigd door de crisis tussen Catalonië en Madrid.

AFP De Spaanse koning Felipe bezoekt de troepen tijdens de parade op de nationale feestdag.