Spaans legervliegtuig stort in zee, piloot kan schietstoel gebruiken

TT

26 augustus 2019

11u01

Bron: ANP, El Pais

1

Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht is vanmorgen in de Middellandse Zee gestort bij de landstrook La Manga in de regio Murcía. De zender SER meldde dat de piloot zijn schietstoel kon gebruiken, maar nog niet is teruggevonden.