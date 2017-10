Spaans leger heeft plan klaar om in te grijpen in Catalonië EB

Het Spaanse leger staat klaar om de politie en Guardia Civil in Catalonië te helpen als de regering in Madrid de Catalaanse autonomie tijdelijk opheft. De Spaanse chef-van-staven, generaal Fernando Alejandre Martínez, heeft daarvoor het 'Plan Maliënkolder' klaarliggen. Dat meldt de krant El País.

"Wij zijn militairen en we zijn dol op plannen maken voor eventualiteiten", verduidelijkte de generaal. Hij zei dat de legerkonvooien die al in Catalonië gesignaleerd zijn, voornamelijk materiaal vervoeren voor eventuele troepen die ingezet worden. Het is vooralsnog een logistieke operatie. Doel van het 'Plan Maliënkolder' is voornamelijk bijstand aan de nationale politie verlenen.

Het 17.000 man tellende politiekorps van de autonome regio Catalonië, de Mossos d'Esquadra, wordt als bondgenoot en beschermer van separatisten gezien. Madrid heeft daarom politie uit andere Spaanse streken naar Catalonië gestuurd. Het leger treedt alleen op als de regering in Madrid daar uitdrukkelijk opdracht toe geeft, beklemtoonde een generaal op rust tegenover El País.