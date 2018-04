Spaans Hooggerechtshof weigert vrijlating kandidaat voor Catalaans minister-presidentschap KVE

12 april 2018

16u01

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd om Jordi Sanchez, de kandidaat voor het minister-presidentschap van Catalonië, vrij te laten uit de gevangenis zodat hij morgen het debat over zijn aanstelling kan bijwonen. Roger Torrent, de voorzitter van het regionale parlement, had daar eerder op de dag om gevraagd. "Rechter Pablo Llarena weigerde de gevraagde toestemming te verlenen", kondigde het Hof in een verklaring aan.

Jordi Sanchez zit momenteel in de cel voor zijn rol in de onafhankelijkheidsverklaring van eind oktober. In maart werd hij al eens voorgedragen door de Catalaanse parlementsleden. Zijn aanstelling mislukte toen omdat het Spaanse gerecht weigerde hem tijdelijk vrij te laten.

Sanchez klaagde bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties aan dat zijn politieke rechten geschonden werden. In afwachting van een grondig onderzoek vroeg het Comité Spanje op 23 maart om ervoor te zorgen dat de politieke rechten van Sanchez worden geëerbiedigd. In zijn arrest zei rechter Llarena dat hij over elementen beschikte waaruit bleek dat een "eventueel mandaat" van Sanchez "in de richting van een breuk met de grondwettelijke orde" zou kunnen gaan. Hij woog naar eigen zeggen de individuele politieke rechten van Sanchez af tegenover de collectieve rechten "van de rest van de gemeenschap" op de eerbiediging van de grondwettelijke orde.

Als er voor 22 mei geen nieuwe minister-president van Catalonië is aangeduid, worden automatisch nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Het Franse persagentschap AFP vernam dan weer dat er vandaag of morgen een ontmoeting komt tussen Spaanse en Duitse rechters in Den Haag, om het Spaanse verzoek van de uitlevering van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont te bespreken. Er zullen ook rechters van Eurojust, het orgaan voor justitiële samenwerking in de Europese Unie, aanwezig zijn.

Puigdemont is op 25 maart in Duitsland gearresteerd op basis van een in Madrid uitgevaardigd aanhoudingsbevel. Op 6 april mocht hij in afwachting van een eventuele uitlevering aan Spanje de gevangenis van Neumünster verlaten. Hij moet wel in Duitsland blijven.

