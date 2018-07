Spaans hooggerechtshof vraagt België om Spaanse rechter voor rechtbank te verdedigen KVE

11 juli 2018

17u26

Bron: Belga 2 De voorzitter van het Spaanse hooggerechtshof, Carlos Lesmes, heeft een brief geschreven aan de Spaanse ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken. Daarin vraagt hij hen om het op te nemen voor de Spaanse rechter die door de voormalige minister-president van Catalonië Carles Puigdemont voor de rechtbank gedaagd wordt in België. Ook vraagt Lesmes de ministers om aan de Belgische regering te vragen de gedagvaarde rechter, Pablo Llarena, te verdedigen. Dat schrijft de Spaanse krant El País.

De voorzitter van het hooggerechtshof vraagt in zijn brief aan minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell om zijn Belgische ambtgenoot Didier Reynders (MR) aan te spreken. Lesmes wil dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vraagt dat de Belgische regering voor de rechtbank de verdediging van de gedagvaarde rechter op zich neemt "in naam van de Belgische staat, maar ter verdediging van de immuniteit van Spanje en van de gedagvaarde rechter van het hooggerechtshof."

Volgens Lesmes is de rechtzaak in België een bedreiging voor de Spaanse instellingen en rechtspraak. Hoewel een Spaanse rechter een verzoek van het Belgisch gerecht om Llarena te verhoren, verworpen heeft en de gedagvaarde rechter waarschijnlijk niet zal komen opdagen, "is het onzeker welke beslissing de Belgische rechtbanken zullen nemen".

Volgens de advocaten van Puigdemont en vier andere afgezette Catalaanse ministers heeft Llarena op 22 februari in zijn kaarten laten kijken toen hij in Oviedo tegenover de lokale pers zei dat de Catalaanse politici die in Spanje in de cel zitten, geen politieke gevangenen zijn. "Die rechter heeft dus buiten de rechtbank al geprejugeerd, zijn oordeel over deze zaak laten blijken", zei advocaat Paul Bekaert daarover.

Llarena zou in principe op 4 september voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel moeten verschijnen.