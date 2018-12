Spaans hooggerechtshof verklaart zich onbevoegd om 6 Catalaanse separatisten te berechten bvb

27 december 2018

17u04

Bron: Belga 0 Het Spaanse hooggerechtshof heeft zich vandaag onbevoegd verklaard om zes van de achttien Catalaanse separatisten te berechten die vervolgd worden in zaak van de onafhankelijkheidsverklaring. Hun dossier wordt overgeheveld naar een Catalaanse rechtbank.

De zes politici werden in het zog van het verboden referendum van 1 oktober 2017 over de Catalaanse onafhankelijkheid opgepakt. Hen wordt ongehoorzaamheid aangewreven omdat ze ongrondwettelijke teksten ter stemming op tafel hadden gelegd, in dit geval het onafhankelijkheidsreferendum.

Na een verzoekschrift van hun advocaten worden de zes leden van het Catalaanse parlement (Mireia Boya, Lluis Maria Corominas, Lluis Guino, Anna Simo, Ramona Barrufet en Joan Josep Nuet) uiteindelijk berecht door een rechtbank in Barcelona. Volgens het hooggerechtshof zou een proces in Madrid de zaken enkel opblazen.

De twaalf anderen, die beschuldigd worden van rebellie, ongehoorzaamheid en verduistering van overheidsgeld, worden wel door het hooggerechtshof berecht.