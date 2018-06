Spaans Hooggerechtshof bevestigt proces Catalaanse leider Puigdemont voor rebellie TT

27 juni 2018

19u31

Bron: Belga 3 De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en veertien andere separatistische politici moeten wel degelijk terechtstaan voor rebellie, ontrouw en burgerlijke gehoorzaamheid. Dit heeft het Spaanse Hooggerechtshof beslist, daarmee een beroep van de beklaagden afwijzend.

De beschuldiging van rebellie is gerechtvaardigd, omdat er een "opstand" van de separatisten is geweest. Die was "onrechtmatig" en had als doel de onafhankelijkheid van Catalonië te verwerven, zo luidt het onder meer in de motivering van de beroepskamer van het hof.

Het verwierp de stelling van de separatisten, dat zij in Spanje slachtoffer zijn van "politieke vervolging". Meerdere beklaagden vertoeven al in een Spaanse cel, andere - zoals Puigdemont - leven in ballingschap.

Na het omstreden referendum omtrent Catalaanse onafhankelijkheid en zijn ontzetting uit zijn ambt is Puigdemont in de herfst van 2017 naar België gevlucht. Op grond van een Europees aanhoudingsbevel is hij in maart in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein opgepakt. De Duitse Justitie moet nog beslissen de 55-jarige al of niet uit te leveren aan Spanje.

Indien er geen uitlevering komt, dan hangt Puigdemont een veroordeling bij verstek boven het hoofd. Dat kan tot dertig jaar cel zijn.