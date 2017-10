Spaans hof wil Catalaanse politiechef ondervragen SPS

10u38

Bron: Belga 3 AFP Het Spaanse hooggerechtshof heeft het hoofd van de Catalaanse politie opgeroepen te getuigen over beschuldigingen over opruiing. Josep Lluis Trapero mag komen toelichten hoe de aanhouding van hoge Catalaanse ambtenaren verliep.

De ambtenaren werden door de politie op 20 september opgepakt in de aanloop naar het verboden referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. Het was de Spaanse politie die de aanhoudingen uitvoerde. Het hof wil weten hoe de Catalaanse politie zich daarbij opstelde. Trapero is niet de enige die zijn rol mag komen uitleggen. Onder anderen een tweede hoge Catalaanse politiefunctionaris is opgeroepen te verschijnen.



Het hooggerechtshof in Madrid oordeelde in een eerder stadium dat het referendum in Catalonië onwettig was en niet mocht worden gehouden. De regering van Catalonië zette de volksraadpleging echter door.

