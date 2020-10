Spaans Grondwettelijk Hof verklaart beroep tegen afzetting van voormalig Catalaans president Quim Torra ontvankelijk HLA

06 oktober 2020

16u28

Bron: Belga 0 Het Spaanse Grondwettelijke Hof heeft het beroep van de voormalige Catalaanse regionale president Quim Torra tegen zijn afzetting ontvankelijk verklaard, maar zijn vraag om tussentijdse rechtsbescherming te krijgen, heeft het hof afgewezen. Dat hebben Spaanse media dinsdag gemeld.

Torra werd vorige maandag uit zijn ambt gezet, nadat het opperste Spaanse gerechtshof zijn beroep tegen de afzetting van december laatstleden door het Catalaanse regionale gerechtshof had afgewezen.

De zaak is een gevolg van de weigering van Torra om een Catalaans symbool van het regeringsgebouw weg te halen tijdens de verkiezingen van vorig jaar. Hij werd schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid aan een gerechtelijke verordening om het symbool weg te halen.



Gonzalo Boye, de advocaat van Torra, zegt dat zijn cliënt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal gaan in Straatsburg, als hij geen genoegdoening krijgt in Spanje.

Het streven van de semi-autonome regio Catalonië naar volledige onafhankelijkheid in 2017 heeft Spanje in een grote politieke crisis gestort. De autonomie van de regio werd zeven maanden opgeschort na een mislukte poging om zich van Spanje af te scheiden.