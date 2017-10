Spaans Grondwettelijk Hof schorst toekomstige zitting Catalaans parlement TT

15u39

Bron: Belga 3 ap Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft een buitengewone zitting volgende maandag van het regionale Catalaanse parlement verboden. Op die zitting zou, naar algemene verwachting, Catalonië de onafhankelijkheid uitroepen.

Het Hof wil op die manier vermijden dat Catalonië na het referendum van zondag de onafhankelijkheid zou uitroepen in het parlement.



Het draait om het plenaire debat over de mogelijke onafhankelijkheid van Catalonië naar aanleiding van het referendum van zondag. Premier Carles Puigdemont van Catalonië zinspeelde er deze week op dat het parlement tijdens de bijeenkomst van maandag de afscheiding van Catalonië van Spanje al kon uitroepen.



Volgens de Catalaanse wet moet de onafhankelijkheid maximaal 48 uur na de bekendmaking van de officiële resultaten van het onafhankelijhkheidsreferendum uitgeroepen worden. Bij het referendum stemde 90 procent van de opgekomen kiezers vóór onafhankelijkheid van Spanje.



De rechtmatigheid van het debat van het Catalaanse parlement was door de Spaanse socialisten bij het hof in Madrid aanhangig gemaakt. De socialistische partij is tegenstander van onafhankelijkheid van Catalonië. Het Hof volgde de redenering dat er maandag mogelijk een inbreuk op de grondwet gemaakt zou worden en schorste daarop de zitting.



Eerder verbood hetzelfde hof het referendum over onafhankelijkheid. De autoriteiten in Catalonië negeerden dat verbod. Ook Spaans premier Mariano Rajoy riep vandaag opnieuw op "terug te keren naar de legaliteit" en maandag niet de onafhankelijkheid uit te roepen.

Spaanse bank overweegt hoofdkwartier te verhuizen

Een van de grootste Spaanse banken, Sabadell, overweegt ondertussen om zijn hoofdzetel te verhuizen uit Catalonië, gezien de spanning sinds het referendum.



De raad van bestuur van Sabadell komt normaal gezien vandaag nog samen om de verhuis te bespreken, aldus bronnen.



De bank is momenteel gevestigd in Sabadell, zowat 25 kilometer ten noorden van Barcelona. Madrid, Alicante en Oviedo worden overwogen als bestemming voor een verhuis.



De geruchten over een verhuis vuurden het aandeel Sabadell alvast aan op de beurs van Madrid. Omstreeks 12.30u won het 4 procent tot 1,65 euro.

AFP

Premier Michel nog geen voorstander van internationale bemiddeling

Premier Charles Michel is nog geen voorstander van internationale of Europese bemiddeling tussen de Spaanse overheid en Catalonië. Eerst wil hij dat alles in het werk wordt gesteld om de dialoog in Spanje aan te moedigen. Dat heeft de eerste minister verklaard tijdens een minidebat in de Kamer.



De premier kreeg tijdens het vragenuurtje vragen vanuit twaalf partijen over het geweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Hij was zondag een van de eerste en enige Europese leiders die het brutale geweld van de Spaanse ordetroepen veroordeelde. "Geweld kan nooit een antwoord zijn als men geconfronteerd wordt met een politieke crisis", verklaarde Michel.



De regeringsleider gaf aan dat hij de voorbije dagen verschillende contacten heeft belegd met verschillende Europese gezagsdragers. "Iedereen zit op dezelfde lijn", aldus Michel. "Er kan geen geweld zijn en we moeten er alles aan doen om de dialoog in Spanje aan te moedigen".

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Nog geen uitspraak over eventuele erkenning

Toch voegde de premier er aan toe een internationale of Europese bemiddeling "nog niet" te steunen, al suggereerde hij dat de situatie later nog kan worden geëvalueerd in functie van de ontwikkelingen in Spanje. Over de eventuele erkenning van de onafhankelijkheid van Catalonië wilde premier Michel nog geen uitspraken doen. "Je kan je niet uitspreken over iets dat er nog niet is. Je kan geen dialoog vragen en al een oordeel vellen over de gevolgen van die dialoog".



Elke partij veroordeelde in haar tussenkomst het geweld tijdens het referendum. Er viel ook - al dan niet expliciet - kritiek te horen op N-VA. De Catalaanse zaak ligt zoals bekend de Vlaamsnationalistische partij na aan het hart en N-VA liet geen gelegenheid onbenut om het hardhandige optreden vanuit Madrid aan de kaak te stellen.



"Ik neem afstand van diegenen die dit gebruiken voor hun eigen separatistische agenda", stelde Wouter De Vriendt (Groen). Hij merkte op dat N-VA het separatisme - of de communautaire agenda - niet naar voren schuift in de nakende verkiezingscampagne "en het dan maar gaat zoeken in het buitenland". Ook Patrick Dewael (Open Vld) stelde vast "dat men in het buitenland iets meer durft".



Hij verwees ook naar de uitspraak van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die eerder deze week verklaarde jaloers te zijn op de Catalanen. "Als ik kijk naar onze opeenvolgende staatshervormingen, zonder geweld en bloedvergieten, dan kunnen Spanje en Catalonië nog een voorbeeld nemen aan België".



Zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten benadrukte eveneens dat de communautaire stappen die in ons land werden gezet, gebeurden binnen het democratisch en rechtsprakelijk kader. "Het is gemakkelijk straffe uitspraken te doen. Het is veel moeilijker om met mensen met wie je van mening verschilt, rond de tafel te gaan zitten", aldus Verherstraeten.



Peter Luykx (N-VA) zei voorstander te zijn van een dialoog, maar benadrukte dat Madrid steevast de Catalaanse vraag om rond de tafel te gaan zitten, afwijst. Hij riep daarbij op de druk op Madrid op te voeren, niet op de Catalanen.

BELGA Premier Michel (MR, links) antwoordde vandaag in de Kamer op vragen over het Catalaanse referendum.