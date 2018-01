Spaans Grondwettelijk Hof: Puigdemont kan enkel premier worden als hij terugkeert naar Spanje TT

27 januari 2018

19u49

Bron: EFE 0 Het Spaanse Grondwettelijke Hof heeft na een dag beraadslagingen beslist dat de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont enkel tot premier benoemd kan worden als hij ook fysiek in het parlement in Barcelona aanwezig is. Een aanstelling via een videoverbinding vanuit Brussel is onmogelijk, zo zeggen de rechters. Bovendien zal hij voor zijn aanwezigheid toestemming moeten vragen aan de rechter, aangezien hij bij aankomst in Spanje meteen opgepakt zal worden.

In Catalonië is het nog altijd niet duidelijk of Carles Puigdemont opnieuw premier kan worden, nadat hij eind december bij nieuwe verkiezingen opnieuw een nationalistische meerderheid achter zich kon verzamelen. Spanje wil hem nog steeds opsluiten voor rebellie na het onafhankelijkheidsreferendum, en voorlopig bleef Puigdemont dan ook in ons land, waar hij eind oktober naar toe vluchtte.

Dinsdag staat in het Catalaanse parlement de verkiezing van een nieuwe premier op de agenda, en Puigdemont is de enige kandidaat. Een optie om hem via een videoverbinding vanuit Brussel te laten verschijnen, lag al geruime tijd op tafel.

Enkel bij fysieke aanwezigheid

Het Spaanse Grondwettelijke Hof in Madrid heeft nu bevestigd dat Puigdemont enkel als hij fysiek aanwezig is in het parlement benoemd kan worden tot nieuwe premier. De centrale regering in Madrid had het Hof gevraagd om Puigdemonts kandidatuur nu al te annuleren. De rechters gaan daar niet op in en laten de zitting van het Catalaanse parlement dinsdag doorgaan, maar verbieden wel een zitting via een videoverbinding of via een volmacht.

Vraag is nu welke praktische gevolgen de beslissing zal hebben. Door het aanhoudingsbevel dat nog steeds loopt, zal Puigdemont bij aankomst in Spanje meteen opgepakt worden. Volgens het Grondwettelijk Hof zal hij dan ook toestemming van de rechter moeten krijgen om naar het parlement te gaan.

Puigdemont zelf reageerde vanavond op Twitter opgelucht op het feit dat het Hof niet is ingegaan op de vraag van de Spaanse regering. "Ook het Grondwettelijk Hof weigert de inbreuk op de wet die Moncloa (de Spaanse regering, TT) wilde plegen. Meer dan een van hen zou moeten nadenken over een rechtzetting en tegelijkertijd echt aan politiek doen. Wie dat niet kan, moet een pas opzij zetten."

Over zijn plannen voor dinsdag zei Puigdemont niets.

Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa. Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no n'és capaç, de plegar i deixar pas. Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

Vlaams parlement?

Volgens het Spaanse persbureau EFE onderhandelde Puigdemont de afgelopen dagen overigens met de N-VA om zijn inaugurele toespraak eventueel vanuit het Vlaams parlement willen geven. Bronnen binnen de partij zeggen echter niet op de hoogte te zijn van onderhandelingen. Tegenover El Pais zeggen ook partijleden van Puigdemont dat er geen onderhandelingen gevoerd worden.

N-VA wilde Puigdemont eerder deze maand al naar het Vlaams parlement halen, maar dat werd afgeblokt door coalitiepartners Open Vld en CD&V.

Meer over Carles Puigdemont

politiek