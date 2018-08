Spaans gevechtsvliegtuig vuurt per ongeluk raket af in buurt van Russische grens sam

07 augustus 2018

20u46

Bron: Daily Star, Estonian World, Delfi 8 In Estland heeft een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig per ongeluk een raket afgevuurd. Dat gebeurde om 14.44 uur nabij het dorp Otepää, meldt het Estse leger. Het incident vond plaats op ongeveer 50 kilometer van het Russische grensdorp Chudskaya Rudnitsato.

Het gaat om een AMRAAM-luchtdoelraket van 3,7 meter lang met een diameter van 18 centimeter. Het wapentuig zou explosieven aan boord hebben gehad. De raket was volgens het leger uitgerust met een zelfvernietigingsmechanisme dat zou moeten activeren wanneer de raket per ongeluk wordt gelanceerd. Het leger kan echter niet uitsluiten of de raket op de grond beland is, luidt het. Defensie pluist de zaak uit en zoekt ook naar de raket met helikopters. De laatste gekende locatie was 40 kilometer ten noorden van het Estse Tartu. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

De raket is volgens de Estse baas van de luchtmacht Riivo Valge met vijf tot tien kilogram springstof geladen. In vergelijking met een bom is de vernietigingskracht van de raket niet erg hoog, zei hij op de Estse radio. "Een dergelijk incident zoals vandaag is nog nooit voorgekomen", aldus Valge.

Het Spaanse vliegtuig was een Eurofighter Typhoon 2000, die terugkeerde naar zijn thuisbasis in het Litouwse Šiauliai. De vliegtuigen zijn daar gestationeerd in het kader van een internationale NAVO-missie om Estland, Letland en Litouwen bij te staan in de lucht, daar die landen geen eigen luchtmacht hebben. Het doel van de missie, die startte in 2004, is om indringers uit het luchtruim te weren. De voornaamste taak is om Russische vliegtuigen te onderscheppen en uit het gebied te escorteren. Volgens een rotatiesysteem zijn momenteel vier Spaanse vliegtuigen gestationeerd in het Litouwse Šiauliai en vier Franse in het Estse Ämari.