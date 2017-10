Spaans gevechtsvliegtuig crasht nabij Madrid ADN

Bron: Belga 0 Twitter Vlakbij de militaire luchtmachtbasis van Torrejon de Ardoz, op een 20-tal kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, is een F-18-gevechtsvliegtuig neergestort bij het opstijgen. Dat heeft het ministerie van Defensie laten weten. De piloot is om het leven gekomen.

Het is het tweede ongeval met een militair vliegtuig in Spanje in minder dan een week. Na het defilé ter gelegenheid van de Spaanse nationale feestdag crashte vorige donderdag een Eurofighter van de Spaanse luchtmacht. Het ongeval gebeurde in de buurt van de luchtmachtbasis Los Llanos in de provincie Albacete. Ook daar liet de piloot het leven.

Video de despues del accidente del Caza en Torrejón. pic.twitter.com/oMjp7I8Ins Miguel Comín(@ miguelcomin) link

Parece ser que podría haber habido otro accidente de un caza F18 y el piloto se habría ejectado. Eso esperamos@europapress pic.twitter.com/ieGjC2tcsA Federacion GOES SUP(@ GOESFedSUP) link