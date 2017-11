Spaans gerecht wil Catalaanse ministers in cel 13u45

Bron: vtmnieuws.be

Het Spaanse gerecht eist celstraffen voor acht afgezette ministers van de Catalaanse regering. Het gaat over de ministers die vandaag kwamen opdagen op de rechtbank in Madrid. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont was daar niet bij.