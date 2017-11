Sp.a roept Van Overtveldt op onderhandelingen met Andorra stop te zetten jv



Bron: belga 0 BELGA Peter Vanvelthoven. Oppositiepartij sp.a roept minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de onderhandelingen over een dubbelbelastingverdrag met "fiscaal paradijs" Andorra onmiddellijk stop te zetten. Volgens sp.a-Kamerlid Peter Vanveldthoven gaan die gesprekken "lijnrecht in tegen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Grote Fraude uit 2009 én de aanbevelingen van de bijzondere commissie naar de Panama Papers die deze week in het Parlement worden gestemd".

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt laat zijn administratie een mogelijk dubbelbelastingverdrag met Andorra onderzoeken. Een dubbelbelastingverdrag is een overeenkomst tussen twee lidstaten die afspreken om hun belastingen op elkaar af te stemmen met als doel te voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald of belasting wordt ontweken.

In onze krant benadrukt het kabinet-Van Overtveldt dat de deal nog niet rond is. "België zal bekijken welke vragen Andorra heeft. Daarna zullen we beoordelen of zij voldoen aan de voorwaarden die ons land oplegt", klinkt het.

Oppositiepartij sp.a roept Van Overtveldt alvast op de onderhandelingen met Andorra meteen stop te zetten. "Dat druist in tegen alle aanbevelingen uit de parlementaire commissies en heeft alleen maar nadelen", zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven. "Zo'n verdrag zal belastingontwijking door multinationals in de hand werken. Een dubbelbelastingverdrag met Andorra is immers niet nodig om fiscale informatie uit te wisselen tussen beide landen omdat er tussen beide landen reeds een een verdrag dat info-uitwisseling mogelijk maakt is afgesloten, en de economische relaties tussen beide landen zijn quasi onbestaande."