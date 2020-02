South Carolina, de voorverkiezing die Joe Biden zou moeten kunnen winnen SVM

27 februari 2020

06u32

Bron: Belga 0 In South Carolina vinden zaterdag de laatste voorverkiezingen plaats voor Super Tuesday. De staat, waar veel Afro-Amerikanen wonen, zou naar Joe Biden moeten gaan. Al is zijn voorsprong op zijn tegenstanders wel kleiner geworden.

In South Carolina is ongeveer 60 procent van de Democratische kiezers Afro-Amerikaans. De staat is dus na Nevada -waar veel Latino's wonen- het tweede grondgebied dat kan gelden als graadmeter voor de populariteit van de kandidaten bij een bepaalde bevolkingsgroep. En de Afro-Amerikanen steunen over het algemeen graag Joe Biden, die nog steeds de vruchten plukt van zijn acht jaar vicepresidentschap onder Barack Obama.

Dat is ook gebleken bij de caucus in Nevada vorige week: Bernie Sanders won die overtuigend met 46,8 procent van de stemmen, maar Biden kreeg wel 38 procent van de zwarte kiezers achter zich in die staat (tegenover 28 procent voor Sanders). Biden eindigde uiteindelijk tweede met 20,2 procent.

Peilingen

Ook de peilingen voorspellen dat Biden na een teleurstellend parcours bij de eerste drie voorverkiezingen wel degelijk zijn eerste staat zal binnenhalen. Volgens RealClearPolitics, dat gemiddelden neemt van de belangrijkste peilingen, zou Biden ruim 30 procent halen (oftewel 8 procentpunten meer dan Bernie Sanders; nvdr).

De afzonderlijke peilingen geven de ex-vicepresident een voorsprong van tussen de 4 en 15 procentpunten, al is zijn voorsprong in de staat de afgelopen weken wel afgenomen: tot begin januari had Biden nog bijna 20 procentpunten voorsprong op de toenmalige nummer twee Elizabeth Warren. Tom Steyer zou in South Carolina derde worden, gevolgd door Pete Buttigieg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar.

Zwarte vrouwen cruciaal

Volgens nieuwswebsite ‘The Hill’ ligt het lot van de kandidaten vooral in de handen van de zwarte vrouwen in South Carolina. Zo had de co-voorzitter van de Black Women's Caucus of South Carolina net voor de caucus in Iowa begin deze maand haar steun uitgesproken voor Tom Steyer. "Dit is een cruciale verkiezing en zwarte vrouwen hebben een kandidaat nodig die onze beleidspunten zal verdedigen", liet Mattie Thomas optekenen.

Steyer is volgens haar de goede kandidaat omdat hij focust op een breed spectrum van thema's, gaande van huisvesting tot reproductieve rechten en ondernemerschap. Bovendien investeerde de zakenman uit New York veel tijd en middelen in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, wat hem een waardige tegenstander maakt voor Biden.

Steun van Clyburn

Die laatste kwam in debatten niet erg sterk uit de hoek. Zwarte kiezers kiezen bovendien meer met hun verstand dan met hun hart, nu er geen kandidaten uit minderheidsgroepen meer zijn. Biden heeft wel nog een grote troef in handen: volgens de Amerikaanse media zou Democraat Jim Clyburn, die heel veel invloed heeft in zijn thuisstaat South Carolina, nog zijn steun voor Biden uitspreken.

Super Tuesday

De primary in South Carolina is de laatste voor Super Tuesday volgende dinsdag. Dan worden in veertien staten en Amerikaans Samoa gelijktijdig voorverkiezingen gehouden. De resultaten van zaterdag zijn dan ook belangrijk om het zogenaamde momentum te verkrijgen in de aanloop naar volgende week. Dat kan Biden goed gebruiken: hij verzamelde in de afgelopen drie voorverkiezingen nog maar 15 kiesmannen, veel minder dan Bernie Sanders (45) en Pete Buttigieg (25).

In South Carolina zijn nog 54 delegates te verdienen. Met Sanders op een tweede plaats in South Carolina lijkt het er wel op dat die als duidelijke koploper richting Super Tuesday zal trekken. Vanaf dan stapt ook ex-burgemeester van New York Michael Bloomberg in de ring.

