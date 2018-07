Souad Abderrahim (53) eerste vrouwelijke burgemeester van Tunesische hoofdstad Raluca Peca

03 juli 2018

16u45

Bron: Belga, Middle East Eye 0 Voor het eerst in de geschiedenis van Tunesië is een vrouw verkozen tot burgemeester van de hoofdstad Tunis. Souad Abderrahim van de islamistisch-conservatieve partij Ennahda (Wedergeboorte) won gisteren de stemming met 26 tegen 22 stemmen. "Dit is een overwinning voor alle vrouwen die nog veel hinder ondervinden om een hoge positie te verwerven", aldus de nieuwe burgemeester.

Abderrahim, die aan het hoofd staat van een farmaceutisch bedrijf in Tunis, stond als onafhankelijke kandidaat op de partijlijst van Ennahda. De toekomstige burgemeester werd vaak gezien als het symbool van de meer open en moderne kant van de islamistische partij. De politica is zelf zeer tevreden met haar historische overwinning: "Ik vind dat de Tunesische vrouw trots mag zijn."

"Dat is onaanvaardbaar"

Toch had Abderrahim te kampen met vrouwonvriendelijke uitspraken van de tegenpartij. Foued Bousslama, die zichzelf ziet als de onofficiële woordvoerder van de seculiere partij Nidaa Tounes, verkondigde zijn twijfels na de gemeenteraadsverkiezingen in mei op nationale tv. "We zijn een moslimland, spijtig genoeg en een vrouw kan geen imam in een moskee zijn. [...] Dat is onaanvaardbaar en gaat tegen onze tradities in." In Tunesië is het namelijk de traditie dat de burgemeester van de hoofdstad naar de moskee gaat tijdens de 27ste nacht van de ramadan, de meest heilige dag.

De uitspraken van Bousslama lokten veel reacties uit op sociale media. Hierop nam de Nidaa Tounes partij, die zichzelf als seculier en modern ziet, afstand van hun zelfverklaarde woordvoerder. "Zijn mening is niet die van ons en geeft de officiële visie van de partij niet weer," aldus de voorzitter van de partij. Toch weigerde Nidaa Tounes om een coalitie te vormen met Ennahda na de gemeenteraadsverkiezingen.

Op naar de democratie

In mei werden in Tunesië voor het eerst weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden sinds de val van de voormalige president Ben Ali in 2011 tijdens de Arabische Lente. De verkiezingen werden beschouwd als een belangrijke stap in het verdere democratiseringsproces van Tunesië.

Sinds de golf van revoluties in 2011 is het Noord-Afrikaanse land de enige regio dat omvangrijke en succesvolle democratische hervormingen heeft doorgevoerd. Er blijven echter grote economische problemen

Het land heeft na de zogeheten Arabische Lente als enige regio omvangrijke democratische hervormingen met succes doorgevoerd. Tunesië blijft echter geconfronteerd met grote economische problemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen had de islamistisch-conservatieve Ennahda de meeste zetels in de wacht gesleept.