Sotheby's veilt 100 van 's werelds meest zeldzame sneakers Redactie

13 juli 2019

18u00 0

Echte sneakerfans krijgen de kans om hun collectie uit te breiden met een uniek exemplaar want Sotheby’s in New York organiseert haar eerste sneakerveiling.

Dit zijn niet zomaar een paar sneakers, maar 100 van de zeldzaamste sneakers wereldwijd, waaronder de Nike “Moon Shoe” waar slechts 12 werden geproduceerd.

Ze werden ontworpen door Nike mede-oprichter Bill Bowerman in 1972 voor de Olympische proeven. Hij gebruikte een wafelijzer om een ​​handgemaakte wafel op de zool te zetten.Van die schoenen wordt verwacht dat ze voor meer dan 140.000 euro verkocht zullen worden.

Bieden op de collectie kan nog tot 23 juli.