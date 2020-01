SOS-signaal van verdwaalde Belg (18) in Nieuw-Zeeland ruim 12.000 kilometer verder opgepikt in VS HAA

22 januari 2020

17u30

Bron: L'Avenir, RNZ 0 Een 18-jarige Belg is gisteren verdwaald geraakt in een nationaal park in Nieuw-Zeeland. De toerist activeerde zijn locatiebaken, waarna hij snel gered kon worden door een reddingsteam, meldt de Nieuw-Zeelandse nieuwssite RNZ. De jongeman verkeert in goede gezondheid.

De Belg verliet gisterenochtend Whakapapa Village, een plaats in het nationaal park Tongariro, voor een van de spectaculairste wandelingen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Nadat onze landgenoot de Red Crater, het hoogste punt van de Tongariro Alpine Crossing, had bereikt, liep het mis en raakte de jongeman verdwaald in de Oturere-vallei, meldt de politie.

“Hij miste de Oturere Hut en kon daarna het pad niet meer terugvinden in het rotslandschap”, vertelt agent Barry Shepherd aan RNZ. De toerist activeerde daarop het locatiebaken dat hij bij zich had. Dat is een apparaat dat via satellietverbinding een noodsignaal uitstuurt. Het SOS-bericht van de jongeman werd ruim 12.000 kilometer verder opgepikt door het International Emergency Response Coordination Center in de Amerikaanse staat Texas, dat de autoriteiten in Nieuw-Zeeland alarmeerde.

“De man kon vrij snel gevonden worden dankzij de gps-gegevens die zijn locatiebaken had uitgestuurd”, zegt Shepherd. “De jongeman had zeer veel dorst, maar verkeerde verder in goede gezondheid.” De Belg werd door de reddingswerkers per helikopter teruggevlogen naar de start van het wandelpad, meldt RNZ.

De geslaagde reddingsactie toont volgens de agent het belang aan van het dragen van een personal locator beacon, ofwel een locatiebaken, tijdens het hiken. “Doordat deze jongeman het apparaat had geactiveerd, wisten de reddingswerkers precies waar hij was en konden ze hem snel en makkelijk te hulp schieten”, aldus nog de Nieuw-Zeelandse politieman.