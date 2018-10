SOS Espresso Bialetti: meest iconische koffiepot met uitsterven bedreigd

Philippe Ghysens

29 oktober 2018

17u35

Bron: Daily Telegraph, Eigen berichtgeving

5

De Bialetti, de meest iconische Italiaanse koffiepot, is in gevaar. Als het bedrijf niet snel een lening van 35 miljoen krijgt, is het faillissement onafwendbaar. George Clooney heeft het graf van de “Moka Express” gedolven.