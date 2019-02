SOS-bericht van man in Schotse Hooglanden opgepikt door hulpdiensten in Texas IB

06 februari 2019

01u05

Bron: The Guardian 0 Een man die zonder elektriciteit in een bos in de Schotse Hooglanden leeft, is per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht nadat een SOS-signaal dat hij uitgezonden had met zijn personal locator beacon, een apparaatje dat via satellietverbinding een noodsignaal uitstuurt. Het signaal werd opgepikt door het International Emergency Response Coordination Center in Houston, dat de Schotse hulpdiensten inschakelde.

Wekelijks laat de zeventiger op een vaste tijd de ‘check-in’-functie’ van het noodbaken afgaan om aan familie en vrienden te laten weten dat alles in orde is. Toen er zondagavond op een ander moment dan normaal plots een SOS-signaal afging, aarzelden de Schotse hulpdiensten – opgepiept door hun Amerikaanse collega’s in Houston - dan ook niet en trokken ze per helikopter naar de locatie, een afgelegen huisje in Loch Treig, zo’n zeventien kilometer vanaf Fort William.

Ernstige situatie

Daar aangekomen bleek dat de situatie inderdaad ernstig was: de man bleek bij aankomst erg ziek te zijn en had dringend medische hulp nodig. Omdat het huisje te diep in het bos verscholen was om de helikopter dicht genoeg bij de grond te laten hangen om de man aan boord te hijsen, werd het Lochaber Mountain Rescue Team ingeschakeld om de man naar een meer open locatie te verplaatsen waar hij wél veilig in de helikopter gehesen zou kunnen worden.

Volgens de kustwacht, die de reddingsoperatie coördineerde, heeft de activatie van het noodbaken en de snelheid van de satelliettechnologie het leven van de man gered. “Dit (het signaal dat eerst binnenloopt via de VS, red.) lijkt misschien een omslachtige manier voor een noodoproep om ons te bereiken, maar het is eigenlijk zeer snel door de satelliettechnologie die we gebruiken. We hebben vernomen dat het wat beter gaat met de man en we hopen dat hij snel weer naar huis mag gaan.”

