Sophie ging als au pair werken bij rijk koppel en eindigde dood op brandstapel in hun tuin. Rechter oordeelt nu dat echtpaar haar vermoordde KVDS

24 mei 2018

14u19

Bron: Sky News 6 Een ophefmakende rechtszaak rond de dood van een Franse au pair in Groot-Brittannië is geëindigd met de veroordeling van het rijke koppel waar de jonge vrouw voor werkte. Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) vermoordden Sophie Lionnet (21) in september vorig jaar nadat ze haar leven tot een ware hel hadden gemaakt. Daarna verbrandden ze haar lichaam in de tuin.

Het waren buren van het koppel uit Southfields - ten zuiden van Londen - die de hulpdiensten belden toen ze op 20 september 2017 het vuur zagen branden en een “vreselijke stank” roken. Toen de brandweer arriveerde, ontdekte die dat er menselijke resten in het vuur lagen. Die bleken afkomstig van de au pair van het koppel, Sophie Lionnet uit het Franse Troyes. Het onderzoek toonde al snel aan dat het leven van het timide meisje voor haar dood een ware nachtmerrie was geweest. (lees hieronder verder)

Volgens buren zou Sabrina Kouider – ontwerpster en moeder van 2 kinderen – regelmatig uitgevallen zijn tegen haar nanny en bleef het niet bij roepen en tieren. Ze zou de jonge vrouw ook fysiek hebben belaagd. De spanningen bereikten een climax toen Kouider haar nanny er plots van beschuldigde een relatie te hebben met een ex van haar: Mark Walton, de oprichter van boysband Boyzone. Volgens de vrouw spanden Lionnet en Walton samen tegen haar gezin.

Op 18 september 2017 volgde een gruwelijk ondervraging van Sophie. Het koppel nam de ‘bekentenis’ van de au pair op via smartphone. Kouider en Medouni zouden haar urenlang bestookt hebben met vragen en haar ook geslagen hebben. Haar lichaam vertoonde tekenen van ernstig geweld, zoals breuken aan het borstbeen, vier ribben en haar kaak.

Verhalen

Over hoe Sophie precies stierf, liepen de verhalen van Kouider en Medouni uiteen tijdens hun proces. Ze wezen allebei naar elkaar als schuldige. De lijkschouwer kon de doodsoorzaak niet meer met zekerheid vaststellen, daarvoor was het lichaam van Sophie te zwaar verbrand. (lees hieronder verder)

Volgens Medouni had Kouider hem wakker gemaakt in het holst van de nacht en hem verteld dat Sophie niet meer ademde terwijl ze ‘wat heb ik gedaan’ riep. Hij zou de au pair vervolgens in het bad gevonden hebben. Hoewel hij net na de feiten had verklaard dat hij Sophie had geslagen toen ze in bad lag. Volgens Kouider dwong Medouni Sophie in bad en hield hij haar hoofd verscheidene keren onderwater. Hij sloeg haar ook, zodat ze met haar hoofd tegen de muur sloeg, bewusteloos raakte en onder water wegzakte. Pogingen om haar te reanimeren waren niet succesvol. (lees hieronder verder)

In plaats van de hulpdiensten te bellen verstopten de twee het lichaam van de vrouw in een koffer. De volgende dag besloten ze om het stoffelijk overschot te verbranden.

Kouider zakte in tranen in elkaar toen het verdict werd voorgelezen in de rechtbank, na een proces dat twee maanden duurde. Medouni liet het hoofd hangen.

Moeder

De moeder van Sophie weende toen de rechter verklaarde dat de aantijgingen van het koppel aan het adres van haar dochter “geen enkele waarheid” bevatten. Catherine Devallonne had Kouider voor de dood van Sophie nog gesmeekt om haar dochter naar huis te laten gaan, maar die had dat geweigerd. Devallonne noemde het koppel “monsters” en zei: “Niemand, geen enkele God zal jullie ooit vergeven wat jullie mijn dochter hebben aangedaan. Jullie zijn allebei even slecht.” (lees hieronder verder)

De vader van Sophie – Patrick Lionnet – voegde daar nog aan toe dat zijn dochter “het niet kon aanzien als anderen leden”. “Het breekt mijn hart om te weten dat ze mishandeld werd tot het einde van haar leven”, klonk het in een reactie op het vonnis.