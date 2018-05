Sophie denkt dat ze droomjob in de wacht heeft gesleept als au pair bij rijk koppel. Het zou haar ondergang worden KVDS

03 mei 2018

11u37

Bron: BBC 0 Het leek een job uit de duizend, toen de Franse Sophie Lionnet (21) door Sabrina Kouider (34) en Ouissem Medouni (40) aangenomen werd om als au pair te werken in hun huis van meer dan een miljoen euro in Soutfields, ten zuiden van Londen. Het werd echter niet het glamoureuze leven dat ze had gehoopt, maar een regelrechte nachtmerrie. En die kostte haar uiteindelijk het leven.

Het waren buren die op 20 september vorig jaar alarm sloegen toen ze een vuur zagen branden in de tuin van het gegoede koppel en een “vreselijke stank” waarnamen. Brandweerman Thomas Hunt was degene die ontdekte dat er menselijke resten in het vuur lagen. “Ik zag plots iets wat leek op twee zwartgeblakerde blokken, kleren en juwelen”, doet hij het verhaal. “Toen ik ook een neus en vingers meende te ontwaren, sprak ik meneer Medouni aan. Die zei dat het om een schaap ging.” Volgens Hunt was de eigenaar erg kalm. “Toen ik zei dat hij loog, ontkende hij dat het om menselijke resten ging. Daarna ging hij zitten met een air van berusting. Alsof het spel uit was en hij gevat was.”

Proces

De politie werd erbij gehaald en momenteel loopt een proces tegen Sabrina Kouider en Ouissem Medouni. Ze worden beschuldigd van het folteren en vermoorden van het meisje uit Troyes, maar ontkennen en wijzen naar elkaar als de schuldige. Het enige wat ze wél toegeven, is dat ze knoeiden met bewijsmateriaal door het lichaam van hun au pair te verbranden. (lees hieronder verder)

Tijdens het proces kwam aan het licht dat de verlegen Sophie geen aangenaam leven had bij het gezin waar ze even voor haar 20ste verjaardag was gaan inwonen. Volgens openbare aanklager Richard Horwell zat ze vast in een “nachtmerrie”. Volgens buren en kennissen schreeuwde Kouider tegen haar nanny en viel ze haar ook fysiek aan. “Sophie was niet alleen jong, ze was ook naïef en dat maakte haar tot een makkelijk doelwit voor misbruik en uitbuiting”, aldus Horwell. “Ze klaagde dat ze geslagen werd en dat ze geen toestemming kreeg om terug te keren naar Frankrijk.”

Misbruiken

Het was de vermeende relatie van het slachtoffer met een ex van haar werkgeefster, die de grootste doorn in het oog was. Kouider beschuldigde Sophie ervan dat ze met Mark Walton - oprichter van de bekende boysband Boyzone - samenspande om de hele familie “te misbruiken”.

In de weken voor haar dood schreeuwde Kouider onder meer dat de nanny een “pedofiel” was en een “spion” en dat ze de seks “gewoon kon ruiken” op haar lichaam. Daar maakte ze opnames van en daarop is ook Sophie te horen, terwijl ze bijna onhoorbaar alles ontkent en zegt dat ze bang is. (lees hieronder verder)

De nachtmerrie bereikte een hoogtepunt twee dagen voor het lichaam van Sophie werd gevonden. Op 18 september nam het koppel een ‘bekentenis’ van haar op met mobiele telefoons en daarop zouden de laatste woorden van het meisje staan. Kouider en Ouissem zouden haar urenlang ondervraagd en geslagen hebben over haar vermeende relatie met Walton.

Volgens Horwell zou het koppel “druk en onophoudelijke intimidatie” toegepast hebben om het meisje te doen toegeven dat Walton in hun huis was geweest en de bewoners had gedrogeerd en misbruikt met de hulp van een handlanger. “Haar lichaam vertoonde tekenen van ernstig geweld, onder meer breuken aan haar borstbeen, vier ribben en haar kaak.”

Turbulent

Walton – die twee jaar met Kouider samen was en nu in Los Angeles woont – verklaarde tijdens het proces echter dat hij nog nooit van het meisje had gehoord. Hij omschreef zijn teloorgegane relatie met Kouider ook als “turbulent” en beweerde dat de ontwerpster regelmatig “doorsloeg” en plotseling van volslagen kalm naar extreem kwaad kon gaan over banale dingen. (lees hieronder verder)

Hoe Sophie exact aan haar einde kwam, zullen we misschien wel nooit weten. Volgens de lijkschouwer was haar lichaam te zwaar verbrand om de precieze doodsoorzaak nog met zekerheid vast te stellen. De beschuldigden zeggen dat ze sliepen toen hun nanny stierf. Medouni verklaarde dat hij Sophie in bad vond nadat Kouider hem wakker had gemaakt en verteld had dat ze niet meer ademde. Dat is wel iets heel anders dan wat hij vlak na de feiten aan de politie zei.

Geslagen

Toen bekende hij dat hij Sophie had geslagen terwijl ze in bad lag. Volgens de advocaat van Kouider zou hij toegegeven hebben dat hij het meisje in bad had gedwongen en dat hij haar was beginnen te ondervragen. “Hij zei dat hij haar hoofd verscheidene keren onder water hield. Hij sloeg haar in het gezicht waardoor haar hoofd tegen de badkamertegels knalde. Ze gleed onder water en raakte bewusteloos. Hij haalde haar nog uit bad en probeerde haar te reanimeren, maar zonder succes.” (lees hieronder verder)

Ook de beklaagden zelf kwamen aan het woord op het proces. Medouni schetste een soortgelijk beeld van Kouider als haar ex Mark Walton had gedaan. “Haar humeur kon in enkele seconden van heel goed naar vreselijk slecht gaan”, zei hij. “Ze werd soms gillend wakker ‘s morgens en vertelde dan dat ze gedroomd had dat ik iemand anders had. Ze geloofde echt dat de dromen zouden uitkomen. Ze zei me dat ze geloofde dat ze voorspellende krachten had.”

Paniek

Over de avond van de feiten zei hij dat Kouider hem wakker had gemaakt en gezegd had dat Sophie niet meer ademde. Ze zou ‘wat heb ik gedaan’ gegild hebben. Toen hij Sophie na een uur reanimeren niet meer bij kennis kreeg, belde hij niet de politie maar stak hij het lichaam “in paniek” in een koffer. Kouider zou daarop gesuggereerd hebben dat Medouni haar moest begraven in de tuin. De volgende dag zou ze echter het plan bedacht hebben om het lichaam te verbranden. Achteraf verklaarde Medouni aan de brandweer dat zijn partner had gevraagd om voor haar te liegen.

Sabrina Kouider vertelde een soortgelijk verhaal. Ook zij beweert dat ze werd aangezet om te liegen, door Medouni. Ze vertelde dat ze net na de dood van haar nanny seks had met hem, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. Ze zou de hele tijd gehuild hebben.

De advocaat van Medouni vroeg de vrouw onder meer naar een diagnose die ze in mei vorig jaar kreeg. Toen werd vastgesteld dat Kouider aan depressie en borderline-persoonlijkheidsstoornis leed. “Je verzon vreselijke verhalen over mensen, vaak met een seksuele inslag, en viseerde zwakkeren”, klonk het. Zo zou ze ooit aan de politie verteld hebben dat haar ex haar kat seksueel had misbruikt. Kouider bekende alleen dat ze zich toen “niet goed” had gevoeld.