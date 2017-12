Sophia is zwart. Toch beviel ze van een blanke baby met blond haar en blauwe ogen SI

Bron: DailyMail 0 Black mother gives birth to one in a million WHITE daughter with blue eyes https://t.co/1nNT2Ujw32 Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link Sophia Blake heeft zelf een bruine huidskleur en toch beviel ze van een volledig blanke baby met blond haar en blauwe ogen. Toen de vroedvrouw haar kindje overhandigde, was Sophia dan ook helemaal in de war. Ze vroeg zich of het wel 100% zeker haar baby was. De baby was wel degelijk van haar en bovendien een wetenschappelijk wonder. Christophe Perkins, de vader van baby Tiara, is namelijk blank. Er was een kans op een miljoen dat hun kindje ook volledig blank zou zijn.

Toen Sophia haar dochtertje in handen kreeg, was ze erg verbaasd. Hoewel het kindje een blanke vader heeft, ging Sophia er toch vanuit dat de baby ook een aantal kenmerken van haar zou hebben. In het begin dacht ze nog dat Tiara's haar en huid wat donkerder zouden worden naarmate ze ouder werd, maar dat was niet het geval. Ondertussen is Tiara een vierjarig meisje met lang blond haar en blauwe ogen.

Volgens de dokters is er bij een biraciaal koppel één kans op een miljoen dat het kindje de huidskleur van slechts een van de ouders overerft. Sophia is ondertussen helemaal bekomen van de verrassing en ze is ontzettend trots op haar dochtertje. Toch is het niet altijd gemakkelijk, omdat mensen die hen niet kennen niet geloven dat Tiara de dochter is van Sophia.

Daarbij komt nog dat Sophia al een dochter, Donchae, van 17 jaar heeft uit een eerder huwelijk. Donchae heeft in tegenstelling tot Tiara wel een bruine huid. Sophia krijgt dan ook vaak opmerkingen over Tiara. "Mensen geloven gewoon niet dat ze mijn kleine meid is, gewoon omdat ze helemaal niet op mij lijkt", aldus Sophia. Ook voor Tiara zelf is het allemaal wat verwarrend. Ze vraagt haar mama dan ook vaak waarom ze helemaal niet op elkaar lijken. "Ik leg haar dan uit dat ze van gemengde afkomst is, maar veel wijzer raakt ze daar niet uit."

Normaal is een bruine huid dominant. Bovendien is Sophia afkomstig uit Jamaica, waardoor ze een erg bruine huid heeft. Daardoor dacht Sophia dat haar dochter op z'n minst een mengeling van haar en Christophe zou zijn. Volgens de dokters heeft Sophia waarschijnlijk ergens toch een wit gen in zich dat tot uiting kwam in Tiara. Toch blijft het een klein mirakel. "Ik heb al soortgelijke verhalen gelezen over bruine moeders die bevielen van blanke baby's, maar die kinderen hebben steeds een aantal kenmerken van hun moeder zoals afro haar", aldus Sophia. Bij Tiara is dat helemaal niet het geval: ze heeft sluik blond haar.

Tiara is niet de enige die de situatie verwarrend vindt. Sophia vertelt dat ze de situatie altijd overal moet uitleggen. "Onlangs ging ik naar de huisdokter die mij vroeg of ik Tiara's voogd of sociaal werker was." Uiteindelijk excuseerde de dokter zich uitvoerig, maar dat was het niet het enige voorval. Ook op school gaan de andere moeders er vaak foutief vanuit dat Tiara geadopteerd is. Wanneer ook grote zus Donchae mee op wandel gaat, is de verwarring natuurlijk helemaal compleet.

Hoewel moeder en dochter uiterlijk helemaal niet op elkaar lijken, hebben ze toch een aantal gelijkenissen. Sophia: "Op vlak van karakter zijn we een en dezelfde. We zijn allebei extravert, onafhankelijk en we hebben een goed gevoel voor humor." Mensen die hen beter leren kennen, beseffen dus al snel dat Tiara en Sophia toch met elkaar gerelateerd zijn. Bovendien maakt het Sophia allemaal niet zoveel uit: "Tiara is prachtig en ik ben heel trots op haar."