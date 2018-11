Sophia (21) verdween 3 jaar geleden in Oeganda. Haar moeder koestert nog steeds hoop: “Als ik opgeef, laat ik mijn kind in de steek” Uitbater hostel: “Ze ging naar het toilet, maar kwam nooit meer terug” Hanneke van Houwelingen HA

03 november 2018

16u55

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse geneeskundestudente Sophia Koetsier verdween drie jaar geleden in een natuurpark in Oeganda. Haar ouders Marije en Gerard hopen nog elke dag dat ze thuis zal komen.

Gerard: “Vannacht heb ik nog over haar gedroomd. Ze kwam aanfietsen.”



Marije: “Ik droom heel weinig. Het lijkt wel of ik ’s nachts in coma raak.”



Gerard: “Ze was een stuk jonger, 15 jaar of zo, maar ineens was ze thuis.”



Marije: “Áls ik droom, is ze terug. Maar wanneer ik vraag ‘meisje, wat is er toch gebeurd’ wil ze er niet over praten.”

